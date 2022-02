Prefeitura abre pré-inscrição para feira livre noturna

A Secretaria de Serviços Municipais (SSM) deu início a pré-inscrição dos interessados em participar da feira noturna de Mogi Guaçu. A inscrição pode ser feita até o dia 18 de fevereiro das 8h às 14h na Secretaria Municipal de Turismo, localizada a Praça Duque de Caxias, nº 140, no Centro.

O horário e o local da feira noturna ainda serão definidos, mas o secretário da SSM, Benito Aiello Junior, comentou que a ideia original é realizar a feira noturna na Avenida Alíbio Caveanha. “Nós estamos fazendo todo o planejamento para iniciarmos a feira noturna e a Avenida Alíbio Caveanha é a melhor opção, mas estamos pensando no trecho do Jardim Novo. Com a pré-inscrição teremos uma ideia do número de interessados e quais são os ramos e, depois, vamos definir o cronograma de trabalho”, ressaltou.

Os interessados devem apresentar as cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, além de duas fotos 3×4 e, se possuir empresa aberta, o cartão do CNPJ ou MEI. Serão ofertadas vagas para todos os ramos com barracas padronizadas de acordo com os ramos de atividades. Serão autorizados veículos adaptados como trailer e food trucks.

“Vamos colocar em prática um novo modelo de feira e a noturna será a primeira. A ideia é padronizar as barracas por cores os ramos de atividade e esse modelo é o que pretendemos implantar no município. Nesse momento, vamos priorizar os moradores de Mogi Guaçu”, disse.