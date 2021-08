Prefeitura abre inscrição de processo seletivo para três cargos

A Prefeitura de Mogi Guaçu publicou no sábado, 14 de agosto, edital de abertura de inscrições para novo Processo Seletivo destinado à seleção de candidatos para provimento de emprego público em caráter temporário para três cargos: Fonoaudiólogo, Professor de Educação Básica I e Professor de Educação Básica II (Geografia), sendo uma vaga inicial para cada uma das funções.

O processo será conduzido pelo Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS), cabendo à Administração Municipal o acompanhamento por meio da Comissão Permanente e Organizadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos. Os salários variam de R$ 2.312,25 a 2.472,00. Todas as informações que constam em edital podem ser conferidas no Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba Processos Seletivos.

As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.iuds.org.br, a partir das 6h do dia 23 de agosto até às 23h59 do dia 5 de setembro. O valor da inscrição para todas as vagas é de R$ 9,43. O candidato que não tem acesso à internet para efetuar a inscrição pode procurar o “Acessa São Paulo”, que funciona na Biblioteca Municipal João XXIII do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, no período das 9h às 12h e das 13h às 16h.