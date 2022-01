Prefeitura abre cadastro para ambulantes eventuais

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou o cadastramento de ambulantes eventuais que queiram trabalhar nos eventos que serão promovidos pela pasta durante o ano de 2022. Os interessados devem realizar a inscrição de forma presencial na sede da Secretaria de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Para cadastrar é necessário apresentar uma foto 3×4, cópias do RG e do CPF, comprovante de endereço e comprovante do cadastro de ambulante do município, obtido pela Secretaria de Serviços Municipais (SSM).

É importante destacar que, após o encerramento do cadastramento, haverá um processo de seleção. Mais informações pelo número (19) 3811.8650.