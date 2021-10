Prefeitos definem campanha conjunta de conscientização sobre uso racional da água

As Prefeituras de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira irão promover uma campanha conjunta em favor da conscientização para redução do consumo de água. Recurso natural essencial à vida, é importante que moradores de toda a região promovam, no dia a dia, a utilização racional do líquido.

A opção por uma ação coletiva foi definida nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, quando as Prefeituras discutiram, de forma online, a questão do abastecimento de água nos municípios por conta do período de estiagem. Os prefeitos Rodrigo Falsetti, de Mogi Guaçu, e Paulo Silva, de Mogi Mirim, participaram, além de representantes de Itapira e da AES Brasil, responsável pela PCH Mogi Guaçu. A AES Brasil atua nos setores de serviços, geração, armazenamento de energia elétrica.

O superintendente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), Mário Antônio Zaia, destacou a preocupação com o período crítico e disse que a vazão do Rio Mogi Guaçu está em 6 metros cúbicos por segundo, sendo que a captação de água do município é feita pela represa, que opera com 46% de sua capacidade. “A captação nossa, de Mogi Mirim e de Itapira acontece regularmente, mas temos uma preocupação com as cidades que ficam mais para baixo. São 36 municípios que são abastecidos pelo Rio Mogi Guaçu. Esse monitoramento precisa ser feito”, avaliou.

Outra preocupação das autoridades é com relação à questão ambiental e o período da piracema, iniciado em novembro. Paulo Rodrigues de Souza, representante da AES Brasil, antiga AES Tietê, disse que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) está acompanhando a questão e que os municípios serão comunicados sobre qualquer mudança ou se houver algum comprometimento.

“Estava bem preocupado antes dessa nossa reunião e fiquei mais tranquilo ao saber que nosso abastecimento não está comprometido. Acredito que podemos fazer uma campanha unificada para que a população tenha consciência sobre a importância de se economizar água nesse período crítico. Assim, evitamos medidas mais drásticas e preservamos o Rio Mogi Guaçu”, destacou o prefeito de Mogi Guaçu, sendo a proposta aceita pelos demais participantes.

Por conta do período de estiagem, a Secretaria de Comunicação de Mogi Guaçu iniciou, em setembro, a campanha Economia de Água: Tá na nossa mão. Na próxima semana, a campanha unificada será discutida pelas Prefeituras. A meta é alertar toda a população sobre a necessidade de economizar água para garantir que esse recurso tão essencial não falte.

Além do prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Luiz Tuckumantel, o chefe de Gabinete, Ruben Coimbra Novaes, o presidente da Defesa Civil, Gildésio Cezário, e os secretários Marcelo Sartori (Meio Ambiente) e Leila Maria Ramos (Assistência Social) participaram da reunião.