Prefeito Walter Caveanha será denunciado por Improbidade Administrativa

Confira as falas do Vereador Guilherme da Farmácia e Fabinho Documentos na sessão de câmara desta segunda-feira (03) no vídeo abaixo.

Ainda foi denunciado pelo Vereador Fabinho que se a Prefeitura tivesse usado parte do R$ 20 milhões vindo para a Saúde no enfrentamento da pandemia da peste chinesa covid-19, por intermédio do Governo do Estado e Governo Federal, Mogi Guaçu poderia estar em uma fase mais avançada no Plano São Paulo de retomado das atividades comerciais, favorecendo a volta das atividades de diversos outros setores comerciais que ainda seguem fechados. Confira: