Prefeito visita futuras instalações do Supermercados Pague Menos

O prefeito Rodrigo Falsetti esteve com sua equipe nas futuras instalações do Supermercado Pague Menos, em construção na Avenida Bandeirantes. A convite do sócio-proprietário da Rede Pague Menos, Antonio Santichio, o chefe do Executivo fez uma visita técnica ao local e conheceu toda a estrutura da futura unidade. A previsão de inauguração é no mês de julho.

O Supermercados Pague Menos de Mogi Guaçu terá 11 mil m² de área construída; 24 checkouts, sendo quatro de autoatendimento, estacionamento com mais de 250 vagas e espaço exclusivo para retirada de compras via e-commerce. Além disso, sete lojas para locação vão compor o espaço que funcionará das 7h às 22h de segunda a domingo. O investimento é de mais de R$ 50 milhões.

“Vejo aqui uma estrutura fantástica. Ainda mais importante que isso é ver Mogi Guaçu se consolidando uma vez mais como uma cidade de oportunidades. Um lugar que voltou a ter do empresariado um olhar de esperança e de otimismo. Serão mais de 200 empregos diretos e outros 100 indiretos, além, claro, de uma nova alternativa para lazer, compras e abastecimento a toda a população”, destacou o prefeito.

“A gente já está na contagem regressiva e fazendo os últimos ajustes para a inauguração dessa loja maravilhosa de Mogi Guaçu. Fomos muito bem acolhidos e queremos fazer parte da cidade cada vez mais. Vamos chegar para somar”, destacou Antonio Santichio.

A nova unidade vai gerar 256 empregos diretos e outros 100 indiretos. A visita técnica foi acompanhada por Elton Brito, diretor de operações, Luiz Palhares, gerente de Engenharia, Érico Bollis, gerente Estratégico de Operações, Valdemir Souza, gerente estratégico de Operações, Kleverson Guariento, gerente da loja Pague Menos de Mogi Guaçu, Carolina Panuncio, coordenadora de marketing e comunicação, José Antônio Ortiz Bueno, secretário de Obras e Mobilidade e Vinícius Gurjão, secretário-adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Juliana Domingues, secretária-adjunta de Comunicação.