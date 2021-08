Prefeito visita escola para acompanhar retorno presencial às aulas

Na tarde desta terça-feira, dia 3 de agosto, o prefeito Rodrigo Falsetti esteve na Escola Municipal Professor Antônio Carnevalle Filho, no Jardim Novo Itacolomy, na Zona Sul, para acompanhar ao lado dos alunos o retorno presencial às aulas, dialogar com a equipe e vistoriar as dependências da instituição de ensino ao lado da secretária municipal de Educação, Ana Flávia Camargo Barbosa Chiorato.

As unidades municipais de ensino foram todas adaptadas para a volta dos estudantes, indo ao encontro de todos os protocolos sanitários, além da capacitação de toda a equipe para enfrentar a nova realidade das aulas em tempos de pandemia. De um total de 80 escolas e creches, 77 já estão em funcionamento com atendimento presencial limitado a 35% da capacidade. Mais de 1.700 alunos estão sendo recebidos diariamente.

Para atender à demanda atual, a maioria dos diretores optou pelo sistema de revezamento, pois pesquisa apontou que quase 60% dos pais desejavam o retorno à escola. O percentual de atendimento será ampliado ao longo dos próximos meses, de acordo com planejamento dos profissionais da Educação, até chegar aos 100% da capacidade da unidade escolar.

“Estou muito feliz com o que estou vendo. Espaços arejados e bem equipados para garantir a proteção das pessoas. É muito bom ver as crianças de volta. Estudando, aprendendo, recuperando o tempo perdido. Estou ansioso para que em breve possamos reencontrar as unidades com corredores cheios”, comentou o prefeito.

Ana Flávia, secretária da pasta, fez um balanço positivo do retorno gradual. “Foi uma retomada muito leve e com pé no chão. Todo um planejamento foi feito e continuará sendo feito para o retorno total dos alunos com segurança”, enfatizou.