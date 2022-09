Prefeito visita Ceape e garante reforma do prédio com o apoio da Câmara

A equipe do Setor de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 31 de agosto, o prefeito Rodrigo Falsetti e os vereadores Jéferson Luís e Lili Chiarelli, além do assessor do vereador Pezão e do secretário da pasta, Paulo Paliari. Eles conheceram de perto a estrutura e o trabalho do Centro de Apoio Pedagógico Especializado (Ceape), localizado no Jardim Progresso.

“A equipe convidou o prefeito e os vereadores para fazer uma apresentação dos trabalhos que realizam no município e para mostrar as prioridades atuais, a fim de que possam melhorar a estrutura existente e ampliar os atendimentos. Já está na nossa pauta a questão da infraestrutura, mas nada melhor que apresentar as demandas ao prefeito e vereadores”, comentou o secretário.

O Ceape realiza trabalho de educação com crianças especiais que frequentam o ensino regular e seguem para atividades no local no contraturno, ou seja, é uma atividade complementar. Há brinquedoteca, salas de recursos e oficinas de música, de educação física, entre outras, para o atendimento multidisciplinar.

Atualmente, 425 crianças matriculadas na rede municipal são assistidas pelas equipes do Ceape. São feitos mil atendimentos por semana. A meta da Secretaria é ampliar esse número por conta do aumento da demanda de crianças na rede municipal que precisam do atendimento especializado. Para isso, a sede do Ceape precisa ser reformada e ampliada.

“Como vereador eu já tinha estado aqui e vim como prefeito em outra oportunidade. Conhecia o trabalho brilhante que vocês realizam aqui com as nossas crianças. A reforma e ampliação do prédio será feita e já consta do orçamento da Educação para o próximo ano e vamos buscar o apoio dos vereadores para que eles nos ajudem por meio das emendas impositivas”, ressaltou o prefeito ao ouvir e acompanhar a apresentação dos trabalhos pela equipe do Ceape.

Além da reforma estrutural do prédio e da ampliação, a equipe informou a necessidade de contratação de novos profissionais especializados para compor a equipe do Ceape e o prefeito garantiu a contratação para o próximo ano. “Vamos promover essas melhorias no prédio e a ampliação, a fim de que possamos ampliar o número de atendimentos. A Educação é uma prioridade e podemos fazer essas melhorias. Garanto a contratação dos profissionais”, destacou o prefeito.

O vereador e líder do prefeito na Câmara, Jéferson Luís, sugeriu que a equipe compareça na sessão da próxima segunda-feira, dia 5 de setembro, para conversar com os demais vereadores e fazer a explanação com o objetivo de solicitar a destinação de valores por meio das emendas impositivas. A equipe confirmou visita à Câmara juntamente com o secretário Paulo Paliari.