Prefeito Rodrigo Falsetti participa nesta terça de anúncio de instalação de multinacional em Mogi Guaçu

A Construvenda – Construções e Negócios Imobiliários anuncia nesta terça-feira, 4 de maio, a instalação da primeira unidade, em Mogi Guaçu, da multinacional Smalticeram Unicer do Brasil, especializada em produtos para a indústria cerâmica. A filial irá se somar a outras três unidades no Brasil, além da matriz, na Itália. O empreendimento deverá gerar em fase inicial 40 empregos diretos e 30 indiretos, com perspectiva de ampliação para até 90 diretos e 80 indiretos a partir do funcionamento pleno da planta.

Com investimento de R$ 2,5 milhões para início da produção, que deve ocorrer em até 60 dias, a expectativa do grupo é movimentar 50 mil toneladas de produtos para a setor cerâmico anualmente. O anúncio contará com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do deputado estadual Barros Munhoz, do diretor do Sebrae-SP e ex-Deputado Federal, Guilherme Campos e de representante da deputada federal Carla Zambelli.

A solenidade, que marcará a assinatura do contrato empresarial entre a Smalticeram e a Contruvenda, proprietária do empreendimento industrial, acontece pontualmente às 10h30 na futura unidade Smalticeram Mogi Guaçu (antiga Endeka), localizada no Parque Industrial de Mogi Guaçu, na Av. Min. Roberto Cardoso Alves.