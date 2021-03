Prefeito Rodrigo Falsetti fala sobre queda de energia na UTI do Hospital Municipal

Uma queda de energia na região da Vila Paraíso e Jardim Itacolomy durante uma chuva forte por volta das 21h30 desta quarta (17) deixou momentaneamente o Hospital Municipal sem energia, isto afetou a UTI que atende 17 casos de Covid-19, o gerador apresentou deficiência no funcionamento e diante disso, 4 unidades do SAMU e o Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas para dar apoio e garantir o fornecimento de oxigênio aos pacientes que necessitam de respirador mecânico.

O Prefeito Rodrigo Falsetti foi chamado pelo Secretário de Saúde , o Dr. Guilherme Barbosa e acompanhou toda a situação complica até a solução de perto. Veja abaixo a declaração do Prefeito sobre o assunto:

“Acabo de deixar a UTI do Hospital Municipal. Ao longo das últimas horas acompanhei de perto, ao lado do Dr. Guilherme Barbosa, o heróico trabalho dos nossos profissionais de saúde diante de uma das situações mais intensas, delicadas e desafiadoras que já presenciei.

Problemas na rede elétrica causados pela chuva e uma falha no sistema próprio de geração de energia deixaram a unidade temporariamente às escuras, exigindo ação imediata, convocação emergencial de médicos, enfermeiros, guardas civis municipais e bombeiros e o chamamento preventivo de ambulâncias do SAMU equipadas para terapia intensiva – que felizmente não precisaram ser utilizadas.

Todas as vidas assistidas na UTI foram e encontram-se preservadas. Os pacientes estão amparados e sob cuidados atentos de toda a equipe. Do Hospital, procuramos contribuir para a estabilização do sistema de fornecimento de energia e contamos, nesse momento tão difícil, com contribuição de inestimável valor de técnicos da Elektro, a quem também manifestamos nossa gratidão e respeito.

Tenho muito orgulho da equipe de profissionais com os quais contamos em nossa rede de saúde.

Bravos guerreiros e guerreiras. Sempre prontos. Todas as providências necessárias serão tomadas em caráter urgente no sentido de avaliar o sistema de fornecimento de energia, reforçar o que for preciso e garantir que ele esteja preparado para toda e qualquer eventualidade. Sabíamos desde o início que há muito a ser feito. E, a exemplo dessa força incrível que testemunhamos hoje, não vamos esmorecer diante dos desafios.”