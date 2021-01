Prefeito Rodrigo Falsetti em Brasília busca novos recursos e investimentos para Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti foi a Brasília no fim da tarde de ontem, em 27 de janeiro, acompanhado pelos secretários municipais de Governo e de Saúde, para dois dias de agendas no Congresso Nacional e na Esplanada dos Ministérios. O objetivo da viagem é viabilizar a destinação de novos investimentos para obras e melhorias a Mogi Guaçu.

O trabalho teve início na manhã de hoje (28) em visita ao Ministério da Cidadania, onde o prefeito pleiteou recursos para a criação de um centro de treinamento poliesportivo através do Programa Brasil em Campo, além de verba para instalação de academias adaptadas e outros equipamentos esportivos e de inclusão.

Mais tarde, na Câmara dos Deputados, Rodrigo levou ao parlamentar Capitão Augusto (PL) solicitações de emendas voltadas a recapeamento asfáltico, aquisição de maquinário para execução de serviços públicos e para custeio da Secretaria Municipal de Saúde.

“Estabelecemos uma agenda de trabalho com a intenção de otimizar o tempo e buscar investimentos junto às lideranças parceiras da nossa administração, da nossa cidade e da região”, explicou o prefeito. “A vinda de recursos de fora é muito importante para que possamos colocar em prática os projetos que temos para o Guaçu. Faremos um governo ativo no sentido de trazer emendas e programas que beneficiem o nosso município”.

Amanhã, dia 29 de janeiro, a comitiva cumprirá agendas no Ministério da Saúde e também no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além de reuniões com deputados. Na pauta estarão investimentos para infraestrutura, vacinação e adesão a projetos do governo voltados à área da assistência social. O vereador Luciano da Saúde, que está em Brasília, também participa dos encontros na capital federal.

Informação: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL