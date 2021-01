Prefeito Rodrigo Falsetti é empossado ao lado do vice e novos vereadores

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (1º de Janeiro), a solenidade de posse do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Luís Tuckumantel e dos 11 vereadores, todos eleitos em 15 de novembro do ano passado(2020). A sessão aconteceu na Câmara Municipal. Rodrigo Falsetti reafirmou na tribuna da câmara o compromisso de fazer uma gestão junto ao povo.

“Reafirmo aqui o que dissemos em todo processo eleitoral. Vamos fazer um governo próximo do povo. Juntos, vamos avançar e resolver os problemas de Mogi Guaçu. A partir de hoje, a população tem com quem contar. Um novo tempo para a nossa cidade. Um desafio que exigirá muito esforço. Escrevemos hoje um novo capítulo na história de nossa cidade`, disse.

Falsetti frisou estar comprometido com o trabalho de retomada do desenvolvimento do município e que pretende honrá-lo todos os dias. E terminou seu discurso repetindo seu slogan de campanha: `Dá pra fazer e vamos fazer`, afirmou.

Presidida pelo vereador Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania), por ter sido o mais votado no pleito de novembro, a sessão seguiu com todos os ritos de posse, com a entrada no plenário, inicialmente, apenas dos vereadores eleitos, execução dos hinos nacional e de Mogi Guaçu, do juramento e da leitura e consequente assinatura do termo de compromisso e posse.

Assim, assumiram o mandato para a legislatura 2021-2024, os vereadores Guilherme de Sousa Campos, Luciano Firmino Vieira (PL), Adriano Luciano Rodrigues (PL), Fernando Marcondes (MDB), Luís Carlos Nogueira, o Kapa (Cidadania), Judite de Oliveira (PTB), Natalino Antonio da Silva (PSDB), Luís Zanco Neto (PL), Jeferson Luís da Silva (PSDB), Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão (Podemos) e Liliane Helena Barbosa Chiarelli, a Lili Chiarelli (Republicanos).

Na sequência, Falsetti e Tuckumantel foram chamados ao plenário, onde também fizeram o juramento e assinaram o termo de compromisso e de posse. Vídeos exibidos nos televisores da Câmara com saudações do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) e de familiares do prefeito empossado antecederam o discurso de Falsetti.

Eleições da Mesa Diretora da Câmara

A nova Mesa Diretora para o biênio 2020-2021 será composta por Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania), como presidente; Natalino Antonio da Silva (PSDB), como primeiro vice-presidente; Judite de Oliveira (PTB), como segundo vice-presidente; Adriano Luciano Rodrigues (PL), como primeiro secretário; Lili Chiarelli (Republicanos), como segundo secretario; e Luciano Firmino Vieira (PL), como terceiro secretário.

Guilherme da Farmácia, eleito Presidente da Câmara no período 2020-2021

Guilherme agradeceu aos colegas pela confiança depositada para comandar o legislativo e garantiu que irá conduzir a Casa com responsabilidade. E assegurou que seu trabalho na presidência será pautado pelo diálogo e transparência. `Me sinto preparado para essa missão`, afirmou.

O novo presidente também acredita numa relação harmoniosa com o Executivo. O fato de ter apoiado Rodrigo Falsetti para a Prefeitura ajudará nessa integração. `O Rodrigo vai ser um prefeito muito parceiro, que vai ouvir, e isso vai facilitar muito. Apesar da independência dos poderes, a gente tem que estar unidos`, enfatizou.