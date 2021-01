Prefeito Rodrigo Falsetti cancela obras da nova feira e usará o dinheiro em obras mais urgentes

O Prefeito Rodrigo Falsetti em conjunto com a Câmara Municipal e após reunião com representantes da Feira Livre do Parque Cidade Nova, decidiu nesta segunda (11) suspender em definitivo a mudança da Feira Livre de Domingo para a Avenida Júlio Xavier da Silva e barrar os investimentos que seriam feitos para adequar o local, previstos pela gestão anterior.

Além de evitar a derrubada desnecessária de mais de uma dezena de árvores, a Prefeitura vai economizar cerca de R$ 1 milhão que seriam usados para jogar massa asfáltica em área verde. Esse dinheiro será investido em obras mais urgentes de infraestrutura para a cidade, com benefício direto a todos os moradores, disse Rodrigo Falsetti.

“Encontraremos futuramente, a partir do diálogo com os feirantes, um novo espaço mais bem estruturado para receber as atividades da Feira Livre. Uma atitude responsável e condizente com o momento que estamos vivendo, de poucos recursos e grandes desafios”, salientou Rodrigo Falsetti.