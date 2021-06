Prefeito reforça solicitações de investimentos para Saúde e Infraestrutura

O prefeito Rodrigo Falsetti aproveitou a visita do governador João Doria e de autoridades paulistas a Mogi Guaçu nesta quinta-feira, dia 10 de junho, para reforçar pedidos de investimentos destinados às áreas da saúde e infraestrutura em Mogi Guaçu.

Durante o encontro, o prefeito ressaltou a necessidade de aporte financeiro para ampliação da estrutura de atendimento em terapia intensiva contra a Covid-19 e apresentou projeto inicial de recapeamento asfáltico da estrada municipal Vicente Ortiz de Camargo, com valor estimado em cerca de R$ 3 milhões.

A pista faz conexão com a Rodovia SP-177, que receberá do Estado melhorias em 22,9 quilômetros de sua extensão. O início destas obras foi anunciado hoje em evento realizado no Teatro TUPEC, no Centro Cultural, com a presença do deputado estadual Barros Munhoz, do deputado federal Vanderlei Macris, do secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e de prefeitos da região.

“Trata-se de uma via que liga Mogi Guaçu à vicinal de acesso a Itapira, que será modernizada. Dessa forma, todo o trecho poderá oferecer melhores condições de tráfego e mais segurança aos motoristas”, explicou o prefeito, fazendo referência ao pleito de recursos para infraestrutura. “Tivemos, desde já, sinalização positiva do secretário Vinholi, com apoio do deputado Barros Munhoz e do deputado federal Carlos Sampaio”.

Na área da saúde, Rodrigo enfatizou o recente avanço da pandemia em todo o país para cobrar apoio aos municípios. “É aqui, nas cidades, que as coisas acontecem. Por essa razão, contamos com a ajuda do Governo do Estado para que possamos fortalecer nossas condições de atendimento”, disse. “Entregamos 20 novos leitos de UTI na Santa Casa e outros 5 no Hospital Municipal em menos de 6 meses, com participação forte da iniciativa privada. Precisamos seguir avançando nesse sentido”.