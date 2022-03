Prefeito recebe equipe do Pague Menos; rede inaugura unidade na cidade em junho

Na manhã desta sexta-feira, dia 18 de março, representantes do Supermercado Pague Menos, que está instalando uma unidade na Avenida Bandeirantes, foram recebidos pelo prefeito Rodrigo Falsetti e pelo vice-prefeito major Marcos Tuckumantel. O sócio-proprietário da rede Antonio Santichio e sua equipe vieram estreitar laços com a Prefeitura.

“A gente acredita na cidade e estamos aqui para apresentar alguns de nossos projetos e estreitar esse relacionamento com o município. Vamos gerar 201 empregos e o processo seletivo já está em andamento. Vamos chegar para somar”, destacou Antonio Santichio.

Segundo o empresário, a seleção acontecerá até que todas as vagas sejam preenchidas. Os interessados podem procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e também cadastrar o currículo para o e-mail recrutamento1@supermercadospaguemenos.com.br.

“É uma grande honra para nós recebermos o Pague Menos, que é uma marca forte e tenho certeza que irá contribuir com o crescimento da nossa cidade. Aqui tem espaço para todo mundo”, ressaltou o prefeito.

Com 31 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo, a Rede de Supermercados Pague Menos confirmou a inauguração da unidade em Mogi Guaçu para o dia 28 de junho. A nova unidade abriu 201 oportunidades de emprego no município, divididas entre as funções de jovem aprendiz, açougueiro, padeiro, cozinheiro, operador de loja, fiscal, empacotador, tesoureiro, recepcionista, atendente, balconista, também com oportunidades para pessoas portadoras de necessidades especiais (PCD), dentre outras oportunidades.

O novo Supermercado Pague Menos está em construção na Avenida Bandeirantes, número 721, esquina com a Rua Giorgio Giuseppe Stefano Forno, no Bairro Olhos D’ Água. A unidade terá 1.970 m de área de vendas; 26 checkouts, sendo seis de autoatendimento, oito caixas rápidos e 12 de compras; e estacionamento com 310 vagas e espaço exclusivo para retirada de compras via e-commerce.

A reunião foi acompanhada por Carolina Panuncio, coordenadora de marketing e comunicação, Fábio Cecon, gerente de marketing, Willian Wendel, coordenador de propaganda e Diego Santos, analista de marketing, além dos secretários municipais André Sastri, da Cultura, Raphael Locatelli do Esporte e Lazer, Luca Soares, do Turismo e Marcelo Sartori, da SAAMA.

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui, atualmente, 31 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré e Tietê. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Frigorífico em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m², além de mais de seis mil colaboradores.