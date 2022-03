Prefeito recebe deputado Milton Vieira, que confirma recursos para o município

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 9 de março, visita intermediada pela vereadora Lili Chiarelli do deputado federal Milton Vieira (Republicanos). O encontro, no Paço Municipal, foi acompanhado pela secretária de Assistência Social, Leila Maria Ramos.

O parlamentar confirmou repasses financeiros à cidade, liberados com apoio dele junto ao Ministério da Educação durante visita das lideranças guaçuanas a Brasília, e comentou o andamento dos processos. São quase R$ 12 milhões em investimentos, sendo uma creche e uma escola municipal para o Jardim Sakaida, cobertura da quadra da Escola Profª Claudina de Oliveira Ramos, nas Chácaras Alvorada, e R$ 681 mil para atividades da Assistência Social.

“Essa visita é para atualizar o prefeito e as vereadoras sobre o andamento desse compromisso firmado na capital federal. A boa notícia é que os recursos que serão destinados para a Assistência Social estão para ser liberados. São R$ 300 mil para o custeio e outros R$ 381 mil para investimentos. As escolas estão em diligência, mas os recursos serão todos liberados, esperamos que o quanto antes”, explicou o deputado.

Além dos valores já destinados para Mogi Guaçu, o deputado disse que continuará contribuindo com a cidade e que seu gabinete está à disposição do prefeito Rodrigo Falsetti. “Estamos esperando abrir os orçamentos para ajudar ainda mais. Trabalho juntamente com os municípios e é um prazer receber o prefeito e conseguir liberar as demandas”, disse.

A pedido de Rodrigo, o deputado irá ajudar na liberação de recursos para a retomada das obras das creches dos Jardins Guaçu Mirim e Hermínio Bueno. “Fui muito bem recebido em seu gabinete e agradeço o apoio ao município. Nos ajudou e tenho certeza de que continuará ajudando. Além das demandas, temos esses recursos que estão parados e precisam ser liberados”, enfatizou o prefeito.