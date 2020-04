Prefeito mantém cidade ‘parada’ por Decreto Ditador até o dia 10 de maio

A Prefeitura, por intermédio das suas redes sociais informou na noite desta segunda-feira (27) que o decreto que prorroga até 10 de maio o período de quarentena e prevê a suspensão das atividades comerciais, exceto aquelas essenciais, em virtude da pandemia do vírus chinês (covid-19).

Ainda segundo a nota, o Município atende ao decreto do Governo do Estado ‘DitaDoria’, que estabeleceu até o dia 10 de maio o período de quarentena.

A nota ainda alega que em manifestações públicas, o Ministério Público do Estado se posicionou contrário a municípios que flexibilizaram o funcionamento do comércio, razão que impede Mogi Guaçu a adotar postura distinta ao que determina o governo estadual.

Ou seja, mesmo com a orientação segundo o Superior Tribunal Federal, apoiando se na Constituição de que os Estados e Municípios tem autonomia para decidir sobre métodos de confinamento e combate á pandemia, o Prefeito Walter Caveanha apoia se na premissa de que o Ministério Público tem se manifestado que as Prefeituras devem obedecer o Governo de seus Estados, contrariando a orientação legal do STF.

Mogi Guaçu com mais de 160 mil habitantes está refém de uma pandemia fabricada sobre orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), a qual é suspeita e até mesmo denunciada pelo Japão e Estados Unidos de ser a Organização Chinesa de Saúde. O Estados Unidos já não contribuem e não fazem mais parte da OMS, fato este que deveria ser seguido pelo Brasil.

A OMS em parceria com a China falhou feio em alegar no final do ano passado que o vírus não era transmissível entre humanos, que o vírus não sairia da China entre outras mancadas errôneas.

O Decreto de fechar o comércio e proibir as pessoas de ir e vir é Ditador na minha opinião e mostra a verdadeira face de muitos de nossos políticos, exemplo o Dória (SP), Witzel (RJ) e Caiado (GO), que mandam prender pessoas em praias e praças públicas.

Em nossa cidade, com 27 casos, sendo 22 curados e apenas 4 internados, o Prefeito poderia ter criado uma comissão de crise, nomeando representantes de toda a sociedade civil a discutir o melhor meio de enfrentar o problema. O Prefeito não fez uma ‘live’ se quer para dar esclarecimentos para a população, permite que a Secretaria de Saúde Clara Lanzi faça suas lives diárias e com um discurso totalmente globalista fale mais de Nova Iorque do que de Mogi Guaçu. O objetivo dela é sim tacar o terror para validar um Decreto inútil para a Saúde de Mogi Guaçu e sim catastrófico para a nossa economia. Ou seja, ela assiste a Rede Globo, fabricadora de Fake News e depois com base nisto vem orientar a nossa população, uma brincadeira de mau gosto.

Não existe um estudo no município para saber se o confinamento deu qualquer tipo de resultado, até porque se temos poucos casos, não se compete a isto, já que o índice de isolamento social na cidade é de uma média de 49%, e o que é ideal segundo a própria Prefeitura é de 70%. Afinal o isolamento ajuda ou não no controle da praga?

A Associação Comercial de Mogi Guaçu já emitiu sua opinião conforme mostra o vídeo abaixo, mas sem apoio nenhum do Prefeito em se reunir com os comerciante e empresários para buscar uma solução, apenas se esconde atrás do Decreto do Governador.

Se o problema for o Ministério Público, porque não sentar com eles e discutir o assunto juntos, mesmo que por vídeo conferência?

Rodrigo Fernandes, 44 anos e autônomo.