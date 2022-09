Prefeito inaugura novo piso de alto rendimento da quadra do ginásio poliesportivo do Furno

Na noite desta quinta-feira, 22 de setembro, o prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou o novo piso da quadra do ginásio poliesportivo Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. O evento contou com a presença do secretário estadual de Esportes, Thiago Millhim, que representou o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Na sequência, houve a abertura oficial da 46ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG), competição que voltou a ser disputada após dois anos suspensa por causa da pandemia de Covid-19.

Após a melhoria, o espaço passou a contar com piso esportivo de alto rendimento para a prática de atividades físicas. O investimento de mais de R$ 350 mil foi possível devido a uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo. Em junho, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli esteve em São Paulo e assinou convênio para a participação no programa 100% Esporte Para Todos ao lado vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e do vereador Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão, um dos responsáveis pela conquista.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou que o Governo do Estado já confirmou para Mogi Guaçu cerca de R$ 100 milhões que serão investidos nas mais diversas áreas, como saúde, infraestrutura e mobilidade urbana. “Temos um piso de alto padrão para a prática de esporte que possui, inclusive, amortecimento. É mais uma conquista para o nosso esporte e graças ao bom relacionamento com o Governo Estadual”, comentou em seu discurso o chefe do Executivo. “O esporte me levou a ser prefeito e transforma a vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Aproveito o momento para parabenizar todas as equipes e atletas que irão participar da MEG”.

O secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Thiago Millhim, disse ser importante fazer entregas boas e de qualidade para o município, como a do novo piso da quadra do ginásio poliesportivo do Furno, porque o esporte e a política pública devem caminhar juntos. “O Rodrigo Falsetti é um prefeito competente e que está investindo demais na cidade para que a população guaçuana tenha mais conforto e segurança. O esporte tira as crianças das ruas e traz qualidade de vida para as pessoas”, falou.

Para o presidente da Câmara, Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia, a inauguração do novo piso e a abertura da 46ª MEG representam o momento de alegria que a cidade está vivendo. “Temos aqui uma quadra totalmente renovada que será utilizada por todos esses atletas que disputarão a MEG. Estamos tendo um evento muito organizado e brilhante. E tudo isso graças ao nosso prefeito Rodrigo Falsetti que apoia e investe no esporte de Mogi Guaçu e que ainda está revitalizando a quadra poliesportiva do Camacho”, disse.

Já o secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli, ressaltou que Mogi Guaçu voltou a sorrir depois de dois anos que foram de muitos desafios. “Revitalizamos esta quadra poliesportiva com apoio do Governo do Estado de São Paulo e está perfeita para ser usada para os esportes de alto rendimento da cidade. Parabéns para todos que irão participar da MEG e que todos levem a sério os reais objetivos desta competição que são os valores de amizade, lealdade, determinação e respeito”, mencionou.

Estiveram presentes no evento os secretários municipais Alair Junior (Relações Institucionais), Luca Soares (Turismo), Paulo Paliari (Educação) e o diretor do Cegep, João Pansani. Além do presidente da Câmara, também compareceram os vereadores Jéferson Luís, Adriano Luciano Rodrigues, o Adriano Batatinha, e Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão.

MEG

Após o descerramento da placa de inauguração do novo piso da quadra do ginásio poliesportivo do Furno, houve a abertura oficial da 46ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG) com o desfile de apresentação das 18 equipes participantes e eleição da Rainha da edição de 2022. Cerca de dois mil atletas irão disputar a tradicional competição guaçuana.

Estão participando as seguintes equipes: Associação de Jovens Bom Jesus, Atlético Amigos/Rápido Guaçu, Atlético Ypê VIII, Borússia, Brais/Alvorada, Cerâmica Clube, Escola Estadual Luiz Martini, Escola Estadual Padre Armani, Espaço Liga, F.C. Parque do Estado II, Lagoa E.C., Martinho Prado, Metralhas F.C., Ohana, São José, Sesi, União Parque do Estado e Ypê Sport Club/Ypê Pinheiros.

A representante da agremiação Espaço Liga, Marcela Alves de Santana, foi eleita a Rainha da 46ª MEG, enquanto Rafaely Cola (Sesi) e Fernanda Melo (Ohana) foram eleitas 1ª e 2ª Princesas da competição, respectivamente.

Ao todo, serão 28 modalidades em disputa: atletismo, basquetebol, basquete 3×3, badminton, biribol, bocha, ciclismo, dominó, futsal, handebol, mini handebol, damas, mountain bike, powerliffting, malha terra, malha oficial, natação, pedestrianismo, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol indoor, vôlei de praia, voleibol adaptado, xadrez, futevôlei e beach tênis, além do concurso da Rainha.

Em 2022, o evento marca a inserção no programa esportivo da modalidade de beach tênis, além do retorno do torneio de futevôlei e do concurso de Rainha da MEG, que nesta edição não foi obrigatório para todas as equipes. Outra novidade é a introdução da categoria escolar destinada para as escolas de ensino fundamental e médio de Mogi Guaçu nas modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, handebol e voleibol.