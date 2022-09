Prefeito e vereadores visitam UPA da Zona Norte e ato simbólico marca revitalização do local 

A manhã desta quinta-feira, dia 1° de setembro, foi diferente para os funcionários da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Zona Norte, no Jardim Novo II, e para os pacientes que aguardavam por atendimento. O prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, vereadores e secretários municipais estiveram no local.

Para não atrapalhar os atendimentos, um ato simbólico de prestação de contas das melhorias feitas no local foi realizado na frente da unidade, marcando a finalização do processo de revitalização do prédio. Além das adequações estruturais, incluindo pintura interna e externa, o espaço conta com um novo modelo de gestão. Diversas novidades já foram colocadas em prática, como a Farmácia e o Raio-x 24 horas, aumento do quadro de funcionários, plantões de dentista aos finais de semana, entre outras.

“Isso marca uma mudança que está ocorrendo na Saúde do nosso município e esse nosso projeto, que trará mudanças que foram planejadas desde nossa campanha eleitoral. A Saúde é nossa prioridade e queremos uma gestão que priorize o atendimento humanizado, rápido, melhor e acolhedor”, comentou o prefeito ao agradecer o empenho de toda a equipe da Secretaria Municipal da Saúde e os representantes da OS Doutora Rita Lobato, gestora da saúde do município.

O chefe do Executivo também agradeceu o empenho da equipe da UPA da Zona Norte e ressaltou a importância de a população ser bem atendida. “Desde quando fui vereador sempre ouvia reclamações sobre a estrutura do PPA. Eram pacientes e funcionários reclamando das condições de trabalho, da insegurança. Então, hoje estamos aqui num novo marco, numa estrutura que servirá de modelo para as demais. São mudanças significativas e que beneficiam diretamente a todos”, ressaltou.

Rodrigo Falsetti lembrou as melhorias já realizadas para que os atendimentos na UPA da Zona Norte melhorem cada vez mais. E destacou que esse mesmo modelo já está sendo adotado na UPA do Jardim Santa Marta e em todas as unidades de saúde do município. “Não estamos aqui para reclamar, mas para resolver. Teremos muitos outros problemas, mas vamos seguir investindo na melhoria da Saúde com uma gestão eficiente”, enfatizou.

Pacientes

A movimentação do prefeito e vereadores chamou a atenção de quem esperava por atendimento na UPA da Zona Norte. Rodrigo Falsetti e os vereadores Guilherme da Farmácia, Pezão, Judite de Oliveira, Luciano da Saúde e Jéferson Luís conversaram com os pacientes e com os funcionários durante a visita nas dependências do prédio que acaba de ser revitalizado.

Além da pintura, o prédio ganhou nova iluminação interna e externa, paisagismo, instalação de aparelhos de ar-condicionado, câmeras de monitoramento e novo gerador, demarcação de vagas de estacionamento e lombofaixa na frente da unidade para mais segurança aos usuários. Outra mudança foi a aquisição de mobiliário, como poltronas, camas, colchões e de novos equipamentos e instrumentos, como bombas de infusão, ventiladores, monitores, entre outros.

Solange Luiz Ribeiro, moradora do Jardim Suécia, estava com a filha Lais, de 4 anos, e aprovou não só o atendimento como também o acesso exclusivo para a ala de pediatria. “Vim preparada para ficar um bom tempo aqui e fui surpreendida com essa separação da pediatria e do outro atendimento e já fomos atendidas pelo médico. Ela já foi medicada. Muito rápido mesmo. Gostei”, comentou.

Rose Maria Lourdes dos Santos elogiou os novos ambientes e a equipe da UPA da Zona Norte. “Só tenho que agradecer, pois fui muito bem atendida desde a entrada e que bonito que ficou aqui dentro e lá fora também. Todos estão de parabéns”, contou a moradora do Jardim Novo II, que estava à espera do médico para ser atendida.

Miguel Noronha, morador do Jardim Igaçaba, disse que ele e a mãe quase não precisam dos serviços de pronto-atendimento, mas que foi surpreendido ao chegar na UPA da Zona Norte. “Olha, desde quando cheguei fui muito bem atendido. Achei legal o pessoal que fica orientando na entrada e achei o atendimento rápido também”, disse referindo aos controladores de acesso. Além deles, a unidade passou a contar com sistema eletrônico de chamada, com senha, e toda a equipe está uniformizada e identificada com crachás.

Melhorias já implementadas

– Farmácia 24 horas, sete dias por semana

– Exames de Raio-X 24 horas

– Controladores de acesso, com mais organização e segurança

– Ampliação do quadro de enfermagem, técnicos de enfermagem e de serviços de limpeza e de recepção

– Assistência médica extra no período intermediário, das 10h às 22h, período de maior fluxo de pacientes

– Presença de profissional para suporte psicossocial às famílias

– Abertura de acesso exclusivo para pediatria

– Renovação de mobiliário, como poltronas, camas, colchões, mesas e divisórias mais adequadas entre os leitos de internação

– Plantão de dentista, com oito horas, aos sábados e domingos, com início previsto já para o próximo sábado.

– Nova ambulância para uso exclusivo da unidade