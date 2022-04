Prefeito e secretário interino da Habitação anunciam novos investimentos para Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 20 de abril, o secretário interino de Habitação do Estado de São Paulo, Fernando Fiori de Godoy. Ex-prefeito de Holambra por dois mandatos, ele assumiu as funções do titular Flavio Amary, que está em viagem internacional. Durante o encontro, realizado no gabinete do prefeito, novos investimentos para Mogi Guaçu foram anunciados.

Foi assinada ordem de serviço para o início da construção de 31 casas no Jardim Araucária pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado, a CDHU. As moradias populares, liberadas por meio do Programa Nossa Casa, serão destinadas às famílias por meio de financiamento subsidiado. Todo o processo, desde a construção até o sorteio, é de responsabilidade da CDHU, sem participação da Prefeitura. O investimento é de mais de R$ 3 milhões.

Além da construção, Godoy confirmou que dois novos loteamentos do município vão ser beneficiados com o Programa de Regularização Fundiária: os Jardins Damasco e Ypê I. Os novos convênios também foram assinados. Já estão em andamento a regularização do Jardim Almira, em que 44 proprietários receberão as escrituras dos imóveis, e também da Rua dos Alagoanos, localizada no Distrito de Martinho Prado Júnior.

“A gente confia no trabalho do prefeito Rodrigo e estamos aqui assinando novos convênios, inclusive a ordem de serviço dessa importante obra, porque sabemos que uma das prioridades do prefeito e também nossa é melhorar a vida das pessoas”, comentou o secretário interino.

Rodrigo Falsetti aproveitou a visita do secretário de Estado e oficializou pedido para investimento, via Governo do Estado, para obras de infraestrutura, como recapeamento, iluminação e novas praças, para novos loteamentos de interesse social no município – um deles, possivelmente, para Martinho Prado. Para isso, a administração municipal apresentará projetos com áreas disponíveis que poderão receber as melhorias.

“Temos uma demanda grande nessa área habitacional e já estamos batalhando junto ao Governo de São Paulo, que tem sido nosso parceiro, para conquistar novos investimentos, como a construção de moradias e recursos para a infraestrutura”, reforçou o prefeito.

Participaram da reunião os secretários de Governo, Ivan Pinheiro, de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Schmidt, de Assistência Social, Leila Maria Ramos, e da Comunicação, Ariel Cahen.