Prefeito e equipe visitam Jardim dos Lagos para levantamento de prioridades

Na tarde desta sexta-feira, 4 de março, o prefeito Rodrigo Falsetti e secretários municipais estiveram no Jardim dos Lagos, no Jardim Novo II, conhecido como Pedalinho, para o levantamento das prioridades. Elas constarão de um projeto que será elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU).

No local foram listados alguns problemas que precisam ser revolvidos e serão absorvidos pelo projeto, que visa a restauração e reforma do espaço. A iluminação é a principal prioridade, uma vez que o local teve toda a fiação furtada. A nova iluminação de LED trará mais segurança para os visitantes. As reformas das portarias de entrada, dos banheiros e do alambrado também foram listadas.

Além das melhorias que constarão do projeto, a Prefeitura irá promover melhorias em todo a área a pedido do prefeito, como poda das árvores, rebaixamento das copas, limpeza, reforma dos bancos e pintura, além de instalação de lixeiras. O playground existente também passará por manutenção. A Guarda Civil Municipal irá reforçar a segurança no local.

O prefeito também autorizou a compra de três pedalinhos para o Jardim dos Lagos, uma vez que somente um está em funcionamento. Outros seis serão adquiridos com a ajuda da iniciativa privada. Também está em estudo a possibilidade de uma equipe de limpeza ficar permanente no espaço.

“Estamos buscando recursos a fundo perdido no valor de R$ 1 milhão e esse valor será usado aqui no Jardim dos Lagos. Se não der certo, vamos buscar outra maneira de reformar esse espaço. Aqui é um local para a família e vamos trabalhar nesse projeto para que esse espaço seja bem frequentado”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O valor citado pelo prefeito é do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID). A SPDU irá apresentar o projeto e o município pode ser selecionado e conquistar os recursos. Os secretários de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes, de Planejamento, Eduardo Manfrin Schmidt e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Marcelo Vanzella Sartori acompanharam a visita, além de servidores destas pastas e de Obras e Mobilidade.