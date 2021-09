Prefeito autoriza projeto que prevê reforma da sede do Zoonoses

Nesta sexta-feira, 3 de setembro, o prefeito Rodrigo Falsetti esteve na sede do CCZ (Centro de Controle Zoonoses), no Jardim Nova Alvorada, para conhecer o projeto que prevê a reforma do local. Engenheiros da Secretaria de Obras e Mobilidade, os secretários de Governo, Ivan Pinheiro, da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Marcelo Vanzella Sartori, a gerente do Zoonoses, Dagmar do Amaral Borges e o vereador Luís Carlos Nogueira, o Carlos da Kapa, acompanharam a visita.

Serão utilizados recursos próprios para a reforma total do espaço, inclusive a sede terá a troca das redes hidráulica e elétrica. A Secretaria de Obras e Mobilidade fará os orçamentos, a fim de que o processo licitatório seja iniciado o quanto antes.

O projeto prevê ainda a duplicação das baias do canil com medidas adequadas e um solário para o conforto dos animais. Um gatil com solário também será construído, assim como uma ala será reservada para os animais de grande porte. “Estou animado e vejo esse trabalho como prioritário, pois o local esteve abandonado por anos e precisa de estrutura adequada. E é o que vamos fazer. Com recursos próprios, vamos reformar toda a sede do Zoonoses”, ressaltou o prefeito.

O projeto de reforma do Zoonoses também prevê a instalação de câmeras de segurança, inclusive nas entradas da sede, localizada no Jardim Alvorada, a fim de inibir o abandono de animais no local. O sistema, futuramente, será interligado ao monitoramento que será feito pelo município. “ O abandono de animais tem nos preocupado e ninhadas inteiras estão sendo deixadas aqui na frente da sede, então, as câmeras irão nos ajudar na identificação dessas pessoas”, comentou Dagmar.

O abandono de animais é crime. Por isso, as pessoas identificadas serão multadas e podem ser processadas. A lei municipal nº 5124/2018, que dispõe sobre o tema da proteção animal, prevê multas nos valores de R$ 500 a R$ 10 mil.