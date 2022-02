Prefeito assina ordem de serviço para reforma da quadra do Camacho

Na manhã desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, o prefeito Rodrigo Falsetti assinou ordem de serviço para o início da reforma do piso e do telhado da quadra do Ginásio de Esportes José Luiz de Souza Godoy, o Camacho. Os secretários de Esporte, Raphael Locatelli e de Obras e Mobilidade, José Antônio Ortiz Bueno, também estiveram no local, onde o documento foi assinado pelo chefe do Executivo.

A empresa NG7 Construções Ltda foi a vencedora do processo licitatório e será a responsável pela execução da obra, que contempla a reforma do piso quadra e toda a impermeabilização do telhado do ginásio. O valor é de R$ 248.272,01, sendo R$ 260 mil de emenda do deputado Barros Munhoz. Os recursos foram conquistados pelo prefeito quando ele era vereador. “Fico feliz de anunciar o início dessa obra, pois como vereador cobrei por várias vezes e não fui atendido. Corri atrás e conquistei os recursos e, agora, como prefeito estou dando a ordem de serviço para a realização dessa importante obra”, comemorou o prefeito.

“Já há alguns anos a quadra do Camacho apresenta um piso totalmente irregular e um telhado com vazamento e que bom que agora vamos começar essa importante obra nesse espaço tradicional da cidade”, reforçou Rodrigo Falsetti.

O secretário de Esporte ressaltou que a quadra do ginásio terá um novo modelo e será o mais moderno da cidade. “O projeto prevê um piso pré-moldado e teremos um modelo mais moderno, sendo o piso modelar indoor. O telhado ganhará uma manta e sofrerá reparos em sua estrutura e não teremos mais vazamentos aqui dentro”, reforçou.

Além da reforma da quadra esportiva do Camacho, a Secretaria de Esporte vai fazer a nova pintura do local e o prefeito autorizou a troca de toda iluminação por led. As melhorias serão orçadas e feitas com recursos próprios.