Prefeito assina convênio com Santa Casa para realização de 411 cirurgias eletivas

O prefeito Rodrigo Falsetti assinou na manhã desta terça-feira, 5 de outubro, convênio com a Santa Casa de Misericórdia para a realização de 411 cirurgias eletivas relacionadas a sistemas circulatório, digestivo, urinário, neurológico e osteomuscular. O valor do convênio é de R$ 1.060.533,10, sendo R$ 191.469,69 oriundos do Ministério da Saúde e R$ 869.063,41 do orçamento do município.

De acordo com ele, a medida atende a compromisso firmado com a população no sentido de priorizar a oferta de assistência de qualidade em saúde pública. “Estamos, com essa parceria, assegurando mais qualidade de vida para pessoas que há muitos anos aguardam na fila por uma cirurgia. Amenizando o sofrimento de quem depende do sistema público de atendimento”, comentou.

O secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo, explica que os pacientes serão atendidos conforme o tempo em que estão na fila de espera e as cirurgias serão agendadas seguindo a ordem do Cadastro de Demanda por Recurso (CDR). As especialidades elencadas abrangerão crianças, jovens, adultos e idosos.

“Existem pacientes aguardando desde 2015 por uma cirurgia. Fizemos uma força-tarefa para saber em qual área havia mais pedidos para realização de operações e constatamos uma fila de 764 pedidos para procedimentos circulatórios”, esclarece.

Nesta etapa, serão realizadas 125 cirurgias do aparelho circulatório, 134 do aparelho digestivo, 120 do aparelho urinário, 16 do aparelho neurológico e outras 16 do aparelho osteomuscular. “No momento ainda não está sendo possível fazer cirurgias no Hospital Municipal devido aos leitos de UTI estarem sendo utilizados para os pacientes acometidos pela Covid-19. Porém, precisávamos retomar a demanda destas cirurgias que estavam suspensas desde o início da pandemia”, disse.

O superintendente da Santa Casa, Aldomir Arenghi, destaca que o hospital tem capacidade para atender os procedimentos contratados. Segundo ele, o principal de tudo é a parceria que deve existir. “Com ela, as cirurgias serão iniciadas ainda essa semana, pois a Prefeitura Municipal está nos dando o aporte necessário para que o trabalho aconteça prontamente e com eficiência”, disse.

Também estiveram presentes na assinatura do convênio o vice-prefeito major Marcos Tuckumantel, o superintendente do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, Wagner Tadeu Cezaroni, e o provedor da Santa Casa, Romildo Fontaniello.