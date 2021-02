Prédio e praça da Prefeitura passam por obras de melhoria

O edifício do Paço Municipal Oito de Dezembro, sede da Prefeitura de Mogi Guaçu, e a Praça José Bueno de Toledo (Zezé Pileta), onde o prédio foi construído há 40 anos, estão sendo revitalizados por determinação do prefeito Rodrigo Falsetti.

Os trabalhos começaram na segunda semana de janeiro com a realização de serviços de roçagem do gramado e podas de árvores, remoção de arbustos e limpeza geral. No último sábado, dia 30, as ações foram intensificadas através de mutirão que contou com a participação do prefeito.

O novo paisagismo no entorno do Paço Municipal está sendo realizado pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente com apoio de outras secretarias, como a de Obras e Viação, incumbida da manutenção das luminárias da praça.

Além de mudas de exoria, que carregam as cores da bandeira da cidade, já foram plantadas no local espécies frutíferas como jabuticaba, pitanga e oliveira. E exóticas, como palmeira imperial, moreia, íris azuis, orquídeas e outras.

A pintura do prédio será realizada em duas etapas. A primeira consiste da pintura das paredes externas dos recintos térreos anexos ao Paço Municipal, já iniciada com a lavagem com máquina de alta pressão e aplicação de fundo para aplicação de textura na cor final.

A cruz metálica da praça, bancos, laterais e bordas dos degraus da escadaria de acesso à Prefeitura também receberam novas cores. Já a pintura do edifício, uma vez que envolve trabalho em altura, deverá ser executada futuramente por empresa especializada. A pintura interna será realizada na etapa final.

REGISTRO

O edifício-sede da Prefeitura foi inaugurado em 9 de abril de 1981, data em que Mogi Guaçu completava 104 anos de emancipação político-administrativa. Em dezembro de 1982, o Paço Municipal recebeu a denominação de Oito de Dezembro, em alusão ao Dia da Padroeira da cidade.

Já a área verde que configura a praça onde o prédio foi construído, delimitada pelas ruas Henrique Coppi, José Colombo e Ângelo Bombo, recebeu, em junho de 2004, o nome de José Bueno de Toledo, conhecido como Zezé Pileta, servidor público que dedicou grande parte de sua vida ao funcionalismo municipal desde sua admissão como porteiro em 1931, quando a Prefeitura ainda funcionava na Rua Siqueira Campos.