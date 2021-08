Pré-natal odontológico é tema de capacitação de profissionais

Nesta quinta-feira, 19 de agosto, o Departamento de Saúde Bucal da Prefeitura de Mogi Guaçu reúne seus profissionais para uma capacitação da categoria sobre a importância do pré-natal odontológico das gestantes. A ação acontece na sala de vídeo Célia Maria Stábile, do Teatro Tupec, no Centro Cultural, em dois períodos: 9h e 14h.

A palestra é ministrada pelas dentistas Juliana Alves Mestriner e Karen Girardi para cerca de 30 profissionais, que foram divididos em duas turmas.

“O objetivo dessa capacitação é ofertar mais saúde e bem-estar as gestantes, bem como um pré-natal e acolhimento mais qualificados e humanizados. O pré-natal odontológico é uma das ações preconizadas pela Rede Cegonha”, explica o diretor do Departamento da Saúde Bucal, Mário Sérgio Vedovello Litordi.

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que garante às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada da gravidez ao parto e ao puerpério (pós-parto). “Assim como, assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e do crescimento e desenvolvimento saudáveis. Esta estratégia tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no país”.

Segundo Litordi, é necessário aumentar a qualidade de assistência prestada pelos serviços e profissionais envolvidos no atendimento ao pré-natal, visando à redução dos índices de mortalidade materna e perinatal.

“As gestantes ficam mais propensas a problemas periodontais que, quando não diagnosticados no tempo certo e tratados, podem estar associados ao nascimento prematuro e ao baixo peso neonatal, por isso, neste período é de extrema importância o atendimento odontológico”, frisou o diretor ao destacar o tratamento adequado. “A atenção à mulher na gravidez e no pós-parto deve incluir ações de prevenção e promoção da saúde, além de diagnóstico e tratamento adequado dos problemas que ocorrem neste período”, salientou.