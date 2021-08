Prazo para cadastro e recadastro para subsídio transporte abre dia 23

A Secretaria Municipal de Educação inicia no dia 23 de agosto o cadastramento e recadastramento para o subsídio do transporte universitário. Os interessados devem procurar o CEAPE (Centro de Apoio Pedagógico Especializado), no Jardim Progresso, até o dia 31 de agosto no período das 8h às 16h.

O recadastro abrange todos os universitários beneficiados em 2020, o cadastro de novos requerimentos ou os que tiveram o benefício indeferido ou cassado no ano passado. Os interessados precisarão preencher a ficha de inscrição/recadastro que está disponível no site da Prefeitura no ícone subsídio de transporte. No local também é possível verificar quais documentos são necessários.

O CEAPE fica localizado na Rua Maria de Souza Mendes, nº 50, no Jardim Progresso, no prédio que abrigava a antiga escola estadual Prof. Fernando Ricardo Gouveia Paolini.

Passe escolar

Os alunos das escolas estaduais e da ETEC (Escola Técnica Estadual) que necessitam de passe escolar podem realizar o cadastro na Secretaria Municipal da Educação, na Avenida Bandeirantes, nº 945.

O atendimento é feito no período das 8h às 11h30 e das 13h às 16h de segunda a sexta-feira. Os documentos exigidos constam no site da Prefeitura no ícone subsídio de transporte.