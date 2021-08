Praça do Jardim Ypê I passa por serviços de revitalização

Equipes das Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e de Serviços Municipais iniciaram nesta semana o processo de reforma e restauração da Praça Augusto Rodrigues de Mello, popularmente conhecida como Praça do Jardim Ypê I. O trabalho é parte de uma programação de cuidado permanente com as áreas de lazer e convívio da cidade, voltados à oferta de mais qualidade de vida e alternativas de diversão aos moradores.

Entre os serviços em execução estão poda de árvores, repaginação dos canteiros de flores, substituição de assentos e encostos e restauração e pintura dos bancos, guias, bocas de lobo, grelhas, piso e canteiro central.

“O objetivo dos serviços de revitalização na Praça do Ypê I é trazer nova vida ao local e devolvê-lo às famílias. Desta forma, acreditamos que vamos contribuir também com o comércio da região da zona norte da cidade”, explicou o secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello.

Após a conclusão dos trabalhos, a limpeza da área será realizada com caminhão pipa. As melhorias irão garantir mais segurança aos frequentadores e visibilidade aos estabelecimentos mais próximos.