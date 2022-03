Praça da Capela será revitalizada e remodelada pela Prefeitura

A Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela, será revitalizada ainda esse ano. O projeto está orçado em R$ 2 milhões e o processo licitatório para as empresas interessadas em executar a revitalização da praça já se encontra aberto, conforme publicação no Diário Oficial do Munícipio.

O secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Schimidt, pasta responsável pelo projeto, contou que o principal objetivo é tornar o local ponto turístico e, principalmente, de entretenimento e lazer para as famílias guaçuanas. “Nossa ideia é transformar a Praça da Capela numa referência regional. A ideia é resgatar o passado, proporcionando o encontro de famílias e amigos como acontecia há 40 anos”, disse.

Segundo Schimidt, o projeto de revitalização prevê fonte interativa com jatos de água que permitem às crianças se refrescar no local, além da fonte ornamental que será totalmente remodelada com ponte sobre o espelho d´água. “Cada detalhe da praça será reformado, passando por novo mobiliário, ou seja, instalação de bancos e mesas com pintura de jogos de tabuleiro”, comentou.

“A nova praça terá iluminação ornamental e funcional com lâmpadas de Led, além de rampas, piso tátil e faixas elevadas. A reforma se estenderá até o trecho da Avenida 9 de Abril no início do canteiro central, localizado atrás do antigo Procon, onde será instalado o COI (Centro de Operações e Inteligência) até o Monumento do Obelisco de Centenário de Mogi Guaçu”, finalizou.

As melhorias serão realizadas com recurso de R$ 1,5 milhão proveniente do Governo do Estado por meio de emenda do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania).