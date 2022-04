PPA do Jardim Novo II recebe pintura interna com apoio da iniciativa privada

Vai ser concluído nos próximos dias o serviço de pintura interna no prédio do Posto de Pronto Atendimento (PPA) da Zona Norte, atualmente Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte. A melhoria está sendo possível graças ao apoio da iniciativa privada.

“A pintura está sendo feita com recursos da iniciativa privada a pedido do prefeito Rodrigo Falsetti, o que vai beneficiar os usuários e os funcionários que atuam na UPA Zona Norte, uma vez que o ambiente reflete diretamente no atendimento”, comentou o superintendente do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, Wagner Cezaroni.

Além da pintura interna, outras melhorias foram feitas nos últimos meses, como aquisição de camas, mesas de cabeceiras, macas para a sala de urgência e instrumentos cirúrgicos. Também foi executada toda a remodelação da rede de gás. “Nós estamos melhorando toda a estrutura da UPA da Zona Norte e temos como meta atingir outros setores da cidade e com o objetivo principal de levar bem-estar para a população atendida”, destacou Cezaroni.