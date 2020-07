Povo livre não aceita “cabresto” e Prefeitura volta a permitir abertura de parte do comércio todos os dias

Foi publicado nesta sexta-feira (31) no Jornal Tribuna do Guaçu, um decreto da Prefeitura que permite aos supermercados, padarias, açougues e comércios essenciais, que estavam fechando as segundas-feiras, a retomarem plenamente suas atividades em todos os dias da semana.

A decisão ditatorial do Prefeito Walter Caveanha de ordem de fechamento dos setores essenciais as segundas foi uma tentativa fracassada de diminuir a circulação de pessoas nos comércios essenciais.

Os dados adquirido de forma inconstitucional (monitoramento via rastreamento de celulares junto as operadoras por determinação do Governo Estadual)), apontaram que os guaçuanos continuaram indo as ruas mesmo com estes estabelecimentos fechados, ou seja, precisam trabalhar e não aceitam a ditadura das autoridades que continuam recebendo 100% dos seus salários, continuam superfaturando obras, não investiram em novos leitos, não investiram em ampliar e melhorar o atendimento da Saúde, só não vê quem não quer.