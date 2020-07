Portal Transparência indica queda no número de óbitos no 1º semestre de 2020 em relação à 2019 (Mogi Guaçu)

Em meio aos Decretos ditatoriais emitidos por Governadores e Prefeitos com o pretexto de enfrentamento contra a pandemia do vírus chinês covid-19, o novo coronavírus, um dado chama atenção, o numero de registros de óbitos vem caindo referente ao mesmo período do ano passado.

Consultando o site do Portal Transparência de Registro Civil, em Mogi Guaçu foram registrado 51 óbitos a menos no primeiro semestre (Janeiro até Junho) de 2020 referente ao mesmo período de 2019. O mesmo acontece se a pesquisa for estendida para o Brasil.

Veja o gráfico abaixo referente a Mogi Guaçu:

A notícia da tranquilidade frente a histeria midiática provocada pala turma dos “mercadores do caos”, “propagadores fúnebre” e “Seita da Terra Parada”.

A narrativa do “Use Máscara”, “Use Álcool em Gel”, “Fique em Casa”, “Pratique Isolamento Total”, “Não Sai na Rua”, Não Faça Churrasco” quer que você, que tem pelo menos dois neurônios ativos acredite na teoria da morte certa se não ler e obedecer esta cartilha insana e que já está mais provada que foi um tiro no pé e que não funcionou.

O “lockdown”, confinamento ou quarentena para pessoas saudáveis está provado que foi um genocídio, uma verdade aceita até pelo Presidente da França, o Macron, fonte:

Caiu o Primeiro Ministro francês pelo desastre ocasionado pela quarentena e lockdown impostos ao povo francês. O Novo Primeiro Ministro disse que foi um erro e que não voltará a repetí-lo!!É a tragédia sendo reavaliada! pic.twitter.com/2IxL8Iibvf — Osmar Terra (@OsmarTerra) July 16, 2020

Segundo a UNICEF, a quarentena desnecessária e equivocada vai causar a morte por fome de até 6 mil criança por dia devido o aumento da pobreza no mundo: Fonte – https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/14/unicef-6-mil-criancas-podem-morrer-todos-os-dias-impacto-do-coronavirus.htm

Este artigo é apenas uma reflexão em busca de esclarecimentos e fomento ao debate justo e sensato, sem amarras partidárias ou ideológicas.

Artigo por Rodrigo Fernandes, autônomo, 44 anos, guaçuano nato.