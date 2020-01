População é convidada pela Câmara Municipal para discutir sobre proibição ou não de fogos de artifícios

A Câmara Municipal de Mogi Guaçu promoverá no dia 22 de Janeiro (quarta-feira), uma audiência pública, a partir das 19h30, com o intuito de debater junto aos segmentos organizados da sociedade, aos Poderes Públicos constituídos e com a sociedade em geral sobre a proibição ou não da soltura de fogos de artificio e similares com estrondo ou estampido em Mogi Guaçu. A audiência acontece no plenário do Legislativo.



De acordo com o proponente, vereador Luciano da Saúde (PP) “a soltura de fogos de artifício com barulho precisa ser discutida pelos transtornos que gera para aqueles que têm hipersensibilidade auditiva no transtorno de espectro autista e também para os animais”.

Foram convidados para o debate, representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, representante de empresa do ramo de fogos de artifícios e pirotecnia, Ongs de Proteção aos Animais, Centro de Controle de Zoonoses, APAE, OAB, Santa Casa, Hospital Municipal, Secretarias Municipais, Caps, lar da Velhice, líderes religiosos, Associação Comercial, Guarda Municipal, Imprensa e a população em geral.