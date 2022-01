Ponto Novo inaugura sua terceira loja em Mogi Guaçu

O Supermercado Ponto Novo (SPN) inaugurou nesta terça-feira, dia 18 sua terceira unidade na cidade Mogi Guaçu (a loja 5 da rede) na zona sul da cidade. Agora são três lojas em Mogi Guaçu, uma em Mogi Mirim e outra em Espírito Santo do Pinhal.

Com um moderno layout, esta nova loja conta com 1100 m2 de área de venda e fica localizada na Rua Professor Armando do Santos, 1290 no Jardim Bandeirantes gerando inicialmente 73 novos empregos diretos na cidade.

QUALIDADE TOTAL

Todas as lojas da rede, além de preços competitivos, mantem um padrão de excelência em suas gôndolas em produtos do setor de frutas, legumes e verduras com a marca Sol Hortifruti. Este conceito de qualidade e diferenciação de marca premuim da casa também se aplica nas lojas nos setores de açougue, padaria, confeitaria e rotisserie sob a marca Empório No Ponto!

DNA DE INOVAÇÃO

A marca Ponto Novo busca sempre estar em sintonia com as novidades do setor que atua. Há anos já possui um aplicativo próprio para conceder descontos promocionais aos seus clientes, sendo também o aplicativo que mais sorteia prêmios de alto valor na região. O pioneirismo também se destaca nas vendas via e-commerce proporcionando aos clientes a possibilidade de fazer suas compras sem sair de casa.