Ponto de tráfico é descoberto pela PM com grande quantidade de droga, dois foram detidos

Na madrugada deste sábado, (26), a equipe da Polícia Militar fez uma grande apreensão de drogas, prendeu uma mulher de 31 anos e apreendeu um adolescente de 14 anos no Ypê Amarelo, na rua Luciano Bonfantti.

A ação foi feita pela equipe composta pelos PMs Robson, Pozzer e Alan. A equipe patrulhava a avenida Alíbio Caveanha e no momento, em que adentrava na Rua Luciano Bonfanti, algumas pessoas correram pela rua e também para o interior do quintal de número 44.

Em seguida se evadiram pelos fundos da casa, porém, a porta da cozinha estava aberta e a equipe avistou um liquidificador sujo com cocaína. Na casa estava a indiciada e confessou saber das drogas que estava no quarto do seu filho, que fazia 3 meses que estava traficando.

Foi dada voz de prisão por tráfico de entorpecentes, sendo necessário o uso de algemas para sua proteção. O adolescente se apresentou dizendo ser o dono das drogas, sendo que após sua confissão, foi detido e comunicado seus direitos.

Ambos foram conduzidos até a presença do delegado, que ouviu as partes e as liberou. Foram apreendidos 1 tijolo de cocaína pura, pesando 1,3 quilo, 657 pinos de cocaína, 8 invólucros contendo maconha e duas pedras de crack.

A equipe recebeu apoio dos policiais Mangolin, Soares, Caroline, Caires, Lima e Celegati.