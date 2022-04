Ponte provisória é instalada no centro do rio para avanço de obra

Operários que atuam na construção da nova ponte da Avenida Brasil instalaram uma ponte provisória que dá acesso ao centro do Rio Mogi Guaçu. Nesta etapa, eles executam os serviços para a instalação dos dois últimos tubulões.

Após a conclusão dessa fase, eles irão colocar as travessas e depois as vigas longarinas através de lançamento hidráulico. “É um trabalho bastante complexo e com a diminuição da vazão do rio foi possível avançar ainda mais nesta etapa. Estamos confiantes de que os serviços avancem ainda mais”, comentou o secretário de Obras e Mobilidade (SOM), José Antônio Ortiz Bueno.

Já na obra da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores, os operários atuam na instalação dos tubulões, que segurarão o balanço sucessivo da nova ponte. As obras seguem com acompanhamento dos engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade.

As construções são executadas por meio de financiamento do município junto à Caixa Econômica Federal dentro do pacote de R$ 29 milhões para obras de mobilidade urbana. Deste total, R$ 14,5 milhões são destinados para as pontes.