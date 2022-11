Ponte da Avenida dos Trabalhadores recebe serviços de concretagem da laje de contrabalanço

Nesta quinta-feira, 24 de novembro, a Trilha Engenharia LTDA, empresa responsável pela construção da ponte da Avenida dos Trabalhadores, iniciou os serviços de concretagem da laje de contrabalanço do novo monumento na margem esquerda do Rio Mogi Guaçu. Esta etapa da obra é importante, porque a laje de contrabalanço servirá como elemento de transição, tração e compressão para o balanço sucessivo da estrutura que irá garantir a passagem segura dos veículos. O trabalho tem acompanhamento e apoio da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

“Para a execução do serviço iremos utilizar uma bomba de concreto do tipo lança que será implantada na superestrutura. Serão colocados cerca de 45 metros quadrados de concreto de alta resistência”, explicou o secretário de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno.

A nova ponte da Avenida dos Trabalhadores está sendo construída por meio de instalação de tubulões (tipo de fundação profunda composta por segmentos de seção circular. “Estamos com 100% da fundação profunda concluída. Ao todo, foram concretados 12 tubulões, sendo seis de cada lado. Também já está concluída a fase de superestruturação do monumento, na qual foi construída o corpo da ponte que vai ligar a Avenida dos Trabalhadores sobre o Rio Mogi Guaçu”, explicou o secretário de Obras e Mobilidade.

José Antonio disse que a nova ponte atenderá ao tráfego de veículos no sentido bairro/centro, enquanto a de ferro terá o fluxo do sentido centro/bairro. “A pista da nova ponte será ligada à Avenida dos Trabalhadores. Depois da conclusão da obra, o projeto prevê sinalização semafórica no cruzamento da Avenida dos Trabalhadores com as Ruas São José e dos Operários”, falou.