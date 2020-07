Policial Rodoviário morre ao ser atropelado na SP 340, divisa entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu

Uma tragédia causou a morte do Policial Militar Rodoviário, cabo Arimar França da Silva Veridiano, de 32 anos, residente em Aguaí, na noite deste domingo (05), na rodovia SP-340, próximo ao km 166, em Mogi Mirim.

O acidente ocorreu na pista sentido Campinas, próximo ao trevo de acesso às Chácaras São Marcelo e Avenida Pedro Botesi, zona Norte da cidade.

Arimar estava em uma moto que por motivo não apurado, veio a cair e, em seguida, atropelado por um veículo. Com múltiplas fraturas e com a moto totalmente destruída, Arimar morreu ainda no local.

Logo em seguida foram localizados dois veículos que se envolveram no acidente. A moto de Arimar colidiu na traseira de um Fusca branco, de Itaú de Minas-MG.

O Policial Militar rodoviário foi atropelado por um caminhão, que foi localizado próximo à sede da Renovias, concessionárias que administra a SP-340. Já o Fusca estava próximo ao posto Varanda.

Arimar atuava no mesmo Batalhão que opera as bases da Polícia Militar Rodoviária na SP-340, em Campinas e em Mogi Mirim.

Segundo informações apuradas no local, ele assumiria o serviço na manhã desta segunda-feira (05), razão na qual ele seguia em viagem na noite deste domingo para o trabalho.

