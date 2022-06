Policial Militar perde a vida após grave acidente na SP 340

Um grave acidente ocorrido na noite desta terça-feira (31), na altura do Km 191 da rodovia SP-342 (Mogi Guaçu/Espírito Santo do Pinhal), resultou na morte de um policial militar, de 37 anos, que estava pilotando uma Honda CB 300 de cor preta.

Por volta das 19h50, o PM acabou colidindo com a moto, placa de Mogi Mirim, na traseira de um caminhão, próximo ao bairro Nova Louzã. Segundo o que se apurou, preliminarmente, no local, é que o policial estaria retornando de Jacutinga (MG) para Pinhal, onde reside.

Pouco antes do pedágio, ele teria colidido com um caminhão carregado de piso cerâmico, com placas de São João da Boa Vista, que também seguia no mesmo sentido. O caminhoneiro disse que antes de chegar ao pedágio, escutou apenas um baque na traseira do caminhão.

Com o choque, a motocicleta ficou com a frente completamente destruída. O capacete que o PM utilizava também ficou bastante danificado. Atendido pela unidade de resgate da Renovias, o policial militar recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente.

Porém, em virtude dos graves ferimentos que sofreu, ele morreu a caminho da Santa Casa de Misericórdia de Pinhal, para onde estava sendo removido. Além da Renovias, PMR (Polícia Militar Rodoviária) também está no local.

Fonte e fotos : Portal da Cidade Mogi Guaçu