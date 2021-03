Policiais Rodoviários prendem dupla envolvida em roubos de caminhões e cargas

Os Policiais Rodoviários Cabo Renato e Soldado De Jesus em patrulhamento preventivo pela SP 340 no final da noite desta segunda (01) com vistas a roubos de carga e caminhões se depararam com um caminhão trator de cor branca desatrelado adentrando o retorno do KM 149(Mogi Mirim). Assim que os PMRs realizaram o retorno para realizar a abordagem, avistaram uma VW/Amarok branca na sua retaguarda.

A Amorok suspeita de estar dando cobertura ao caminhão roubado foi abordada, os dois indivíduos que estavam no veículo demonstraram um certo nervosismo além de declarações desconexas. Realizada as diligências quanto a relação do caminhão com a caminhonete foi verificado junto ao monitoramento da rodovia que a caminhonete o escoltava desde Campinas/SP. Na abordagem da Amarok, o caminhão conseguiu se evadir.

O caminhão trator se tratava do veículo Scania/R440 de cor branca de placas ORY-4512 produto de roubo por Jundiaí por volta das 19h00 desta segunda na SP 330 (Rodovia Anhanguera).

Com base em tais informações e na evidente participação dos indivíduos abordados na referida prática delituosa os mesmos receberam voz de prisão a qual foi ratificada pelo Delegado de plantão na Delegacia de Mogi Mirim/SP.