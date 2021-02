Policiais Rodoviários prendem criminoso com motocicleta furtada na SP 340

Os Policiais Militares Rodoviários Cabo Renato e Soldado De Jesus faziam patrulhamento pela Rodovia SP 340 no final da noite desta quarta (17) com vistas a uma motocicleta XRE 300 roubada pelo KM 60 da SP 147 nesta mesma data, quando pelo Km 181 (próximo ao trevo do Bairro Rural do Itaqui), deparou com uma motocicleta com as mesmas características.

Ao consultar o emplacamento, os PMRs descobriram tratar-se de uma moto Honda/Bros FEN-7756 produto de furto pela cidade de Araras/SP.

De imediato foi realizado a abordagem policial e identificando o condutor Carlos Eduardo Santana Felipe que é morador de Mogi Mirim, ele informou que comprou a moto de um usuário de drogas na Vila Dias em Mogi Mirim.

Encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, Carlos Eduardo foi autuado pelo crime de Receptação e ficou preso a disposição da Justiça, a motocicleta foi apreendida para devolução ao verdadeiro proprietário.