Policiais Rodoviários do TOR prendem jovem traficante com cocaína

Os Policiais Militares Torres e Delfino do TOR (Tático Operacional Rodoviário) faziam patrulhamento na manhã deste domingo (21) pela SP 147 quando adentraram no Anel Viário Jamil Bacar (Mogi Mirim) e se depararam com uma motocicleta com dois indivíduos sentido Jardim Floresta e ao tentar a abordagem, se evadiram.

Os PMRs foram atrás e ao adentrar a Rua Maria de Lourdes Carvalho, no Jardim Planalto conseguiram abordar o jovem que era garupa da referida motocicleta. O condutor se evadiu e e não foi localizado.

Após revista, foi localizado em sua cintura um invólucro plástico contendo 56 pinos de cocaína, um aparelho celular e mais R$ 7.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, na Delegacia de Polícia Civil de Mogi Mirim, L. F. S. F., de 18 anos teve a prisão ratifica.