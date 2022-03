Policiais da DISE prendem dois traficantes e apreendem quase 2 quilos de drogas

Em operação policial realizada pela DISE de Mogi Guaçu nesta segunda (21), visando o combate ao narcotráfico e dando continuidade a investigações deram cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão em endereço situado na Rua Maria de Lourdes Ferreira Lelo, Jardim Ypê Amarelo. O local alvo desta vez é conhecido como ponto de vendas de drogas. A operação teve no comando o Delegado Titular da DISE Alexandre Henrique Leme da Silva

Foi abordado o acusado e no interior do imóvel localizado a quantia de 01 quilo e 638,2 gramas de cocaína, além de 180 gramas de maconha “Colombinha”, em porções a granel e variados, bem como a quantia de 4.000 (quatro mil) pinos vazios para acondicionamento das drogas citadas.

Foram apreendidos, ainda, dois aparelhos telefônicos celulares, um caderno com anotações do tráfico, além da importância em dinheiro de R$ 1.395 em notas fracionadas. Além do citado investigado (J.A.M.D.R), foi detido em flagrante delito M.D.S.C. indivíduo também ligado às investigações e que se encontrava presente no interior do imóvel no momento da aludida operação policial.

O traficante preso é conhecido pelo envolvimento com o narcotráfico local, inclusive ostenta passagens criminais pela prática de tráfico ilícito de drogas. As presentes investigações apontaram que o mesmo seria responsável pelo movimento e vendas de expressiva quantidade de drogas na região do Ypê Amarelo, local com inúmeras queixas pela prática desenfreada de tráfico ilícito de drogas.

Os investigados, prontamente confessaram a prática delitiva, oportunidade em que foram presos em flagrante delito pela prática de tráfico ilícito de drogas, permanecendo ambos presos à disposição da Justiça.