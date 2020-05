Policiais Civis perseguem traficante pela SP 340 e apreendem 5 quilos de maconha

Investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Mogi Mirim fizeram uma importante operação anti-drogas na noite de sábado (23), que resultou na prisão em flagrante de um suspeito e na apreensão de 5 quilos de maconha.

De acordo com os investigadores do SIG, há algum tempo eles vinham monitorando as atividades do suspeito até que chegou à a informação sobre a chegada de uma grande quantidade de drogas à cidade, vindas de Campinas.

O responsável pelo transporte dos entorpecentes seria Everton Costa Pires, morador de Mogi Mirim. De posse dessas informações, os investigadores foram até as margens da SP-340, na altura do Km-160, para tentar interceptar o carro do suspeito.

Não demorou muito para que ele fosse identificado, ao passar pelo local da campana. Os policiais fizeram sinal para que ele parasse o carro mas, ao invés disso, Everton acelerou e fugiu em direção a Mogi Guaçu. Nesse momento, os policiais civis deram início a uma perseguição pela rodovia.

Alguns quilômetros adiante, próximo a uma ponte, o suspeito parou no acostamento. Nesse instante, os investigadores perceberam que a intenção dele era jogar a droga no rio Mogi Guaçu, mas não houve tempo. Everton Pires foi detido e toda a droga apreendida.

Após ser preso, ele admitiu que havia comprado a maconha em Campinas e disse que estava trazendo a droga para Mogi Mirim. Foi dado voz de prisão e o suspeito trazido até o plantão da delegacia de Mogi Mirim.

Após prestar depoimento ao delegado Alessandro Serrano Morcillo, Evertoni indiciado por tráfico de drogas e encaminhado à UDTE (Unidade de Detenção, Triagem e Em caminhamento) de Itapira. Ele deverá ficar nessa unidade até ser ouvido pela Justiça.

