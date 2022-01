Policiais Civis da DISE prendem três traficantes em mais uma operação de sucesso

Três criminosos foram presos nesta quarta (19) com drogas e dinheiro do tráfico em mais uma operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE).

Em operação policial realizada no final da tarde desta quarta, visando o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes, Policiais Civis da DISE deram cumprimento a cinco – Mandados de Busca e Apreensão – deferido pelo Poder Judiciário local, ocasião em que surpreenderam em flagrante delito, através do prévio monitoramento e campanas, três indivíduos responsáveis por promover a venda, armazenamento e distribuição de Entorpecentes na região do Jardim Santa Terezinha, bem como a recolha de dinheiro obtido com as respectivas vendas na cidade.

Os três acusados foram detidos e autuados por – Tráfico e Associação ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes. No interior do imóvel averiguado foram localizados 49 porções de maconha embaladas e prontas para venda, além de 73 pedras de crack prontas para venda, bem como a importância em dinheiro de R$ 6.570 (seis mil quinhentos e setenta reais) em em notas trocadas. Foram apreendidos ainda dois aparelhos celulares para subsidiar a continuidade das investigações.

O CANIL da GCM de Mogi Guaçu apoiou na operação.