Policiais Civis da DISE prendem traficante com quase dois quilos de droga

Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) desencadearam mais ação de combate ao tráfico de drogas na cidade onde e obtiveram êxito na prisão de um bandido e a apreensão de dois quilos de cocaína e crack.

A operação foi realizada na manhã desta quinta-feira (10) no bairro Jardim Esplanada, zona oeste, os Policiais Civis já vinham investigando um traficante que realizava a função na rua José Biagio, e após denúncias de que ele estaria guardando entorpecentes fizeram uma “campana” e acompanharam a movimentação no imóvel suspeito nesta quinta.

Ao ser abordado no momento em que saia de bicicleta, o acusado confessou que escondia as drogas na sua casa. No local, foram apreendidos, dentro do quarto, aproximadamente dois quilos de cocaína e crack em porções brutas de tijolos, parte das drogas já estavam fracionadas e prontas para a venda.

Foi encontrado também uma balança de precisão, centenas de pinos vazios de cocaína, aparelhos de celular e cadernos de anotações que indicam a movimentação do tráfico de drogas.

Preso pela DISE em flagrante delito pelo crime do tráfico de drogas, o acusado de permaneceu encarcerado à disposição da Justiça. A ocorrência contou com apoio da GCM de Mogi Guaçu.