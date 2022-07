Policiais Civis da DISE estouram dois laboratórios voltados à produção de maconha

Durante investigações para o combate do tráfico de drogas, Policiais Civis da DISE de Mogi Guaçu (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes), sob a coordenação da Dra. Gilmara Natalia B Santos, apuraram que em um imóvel localizado no Jardim Bela Vista, o morador estaria efetuando o cultivo de maconha para venda em festas tipo rave.

O local foi mantido em observação, inclusive com a utilização de drone, o que possibilitou a confirmação do que apontavam as diligências iniciais, motivando a entrada na casa na manhã desta quinta (28), onde foi apurada a existência em um dos cômodos de uma estufa com luminárias, onde havia 15 pés de

maconha em estagio inicial; uma máquina para extração de óleo da planta; 46 pés de maconha (17.600 gramas), além de maconha ressequida (2.950 gramas).

O morador foi autuado em flagrante delito por infração aos artigos 33 e 34 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas).

No prosseguimento das diligências, outra equipe rumou para o imóvel localizado no bairro Jardim Cruzeiro, Mogi Guaçu, onde também havia indicativos da existência de laboratório para a produção de maconha.

No interior da casa houve a detenção do morador, sendo encontrados 3.000 gramas de maconha ressequida, 76 pés de maconha (9.900 gramas), além de petrechos para a produção clandestina de bebida alcoólica (amarula), tais como garrafas, rótulos, tampinhas e essência. O morador deste local também foi autuado em flagrante pela falsificação e por tráfico de drogas.