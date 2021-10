Policiais Civis da DIG prendem bandidos acusados de três roubos na cidade

Policiais Civis da DIG de Mogi Guaçu após investigações identificaram autores de dois roubos no bairro Taquarantã, zona rural de Mogi Guaçu nesta semana.

Em um deles vários indivíduos adentraram em uma propriedade rural no dia 28/09/2021, com uso de arma de fogo, e mediante violência, subtraíram bens pessoais da vítima. Dois dos bandidos foram identificados e após representação da Polícia Civil tiveram prisão decretada pelo Poder Judiciário por trinta dias. Ambos os investigados são de Aguai. Um deles foi preso na terça feira pelos policiais civis e na casa dele localizada uma cela para montaria, reconhecida pela vítima. O outro indivíduo se encontra foragido. As diligências no município de Aguai contaram com apoio de policiais civis daquele município e da Guarda Civil de Mogi Guaçu.

O outro roubo ocorreu no dia 01/10/2021 em um bar situado no mesmo bairro rural e foi praticado por dois indivíduos armados. Eles subtraíram um automóvel e um telefone celular mediante grave ameaça.

Investigações apontaram que o investigado capturado também foi identificado como sendo um dos assaltantes.

Em outra investigação, os Policiais Civis identificaram dois dos autores de um roubo ocorrido em um beer shop situado nas imediações do Córrego dos Macacos, zona sul de Mogi Guaçu em 24/08/2021. Esse roubo foi praticado por três indivíduos que subtraíram dinheiro das vítimas, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo. Nesse caso, os dois bandidos foram identificados e a Polícia Civil representou pela prisão temporária de ambos, pleito que foi deferido pelo Poder Judiciário.

Nesta quinta (28) policiais civis da DIG detiveram um dos bandidos e deram cumprimento ao mandado de prisão do outro indivíduo que se encontra preso por outro crime no CDP de Americana.



Nos três casos as diligências prosseguem sob o comando do Delegado Dr. Dalton David Ferreira.