Policiais Civil desarticula quadrilha de roubo à residência que agia na região

Após uma investigação minuciosa feita por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Mogi Guaçu, uma quadrilha especializada em roubo à residência foi desarticulada em Mogi Mirim. Dois suspeitos também foram presos por investigadores que participaram da operação, na manhã de quinta-feira (12).

Segundo os policiais da DIG, a quadrilha vinha operando nas cidades de Itapira, Mogi Guaçu e Mogi Mirim. “Eles agiam com muita violência nos assaltos, sempre ameaçando as vítimas com armas de fogo”, recorda um policial da especializada.

Num dos roubos, no dia 30 de abril, os bandidos capotaram um Toyota Corolla roubado no Jardim Murilo em Mogi Guaçu, quando eram perseguidos pela GCM (Guarda Civil Municipal) no Linda Chaib, em Mogi Mirim. O veículo bateu no muro de uma creche e tombou na via.

O motorista, suspeito de ter participado do assalto, conseguiu escapar pulando muros e invadindo casas nas imediações. Neste assalto, os bandidos quase levaram duas crianças – de 9 e 2 anos respectivamente – que estavam nas cadeirinhas do banco de trás do Corolla.

MANDADO

O pai, desesperado, conseguiu convencer os bandidos a retirar as meninas do carro. Já na operação de quinta-feira, a DIG cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em casas na Zona Leste de Mogi e conseguiu deter dois suspeitos, que já estavam com mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

A dupla é investigada por, pelo menos, dois roubos em Mogi Guaçu e dois roubos em Mogi Mirim. “Tenho certeza que quebramos a espinha dorsal dessa quadrilha, mas ainda falta prender mais um elemento”, revelou um investigador.

Na operação, os policiais chegaram a gravar um vídeo da ação, onde invadem um local onde a quadrilha costumava se reunir. Também mostram imagens de uma câmera de segurança durante um dos assaltos. A operação foi chefiada pelo delegado titular da DIG, Dalton David Ferreira, sob o comando da delegada seccional Edna Elvira Salgado Martins.