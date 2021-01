Polícia Civil prende três traficantes com mais de 8 quilos de maconha

A Polícia Civil de Mogi Guaçu prendeu 3 homens acusados de tráfico de drogas na noite da última quinta (28), no Parque São Camilo.

Segundo apurado, com o trio foi apreendido mais de 8 quilos de maconha separados em 17 “tijolos” na Rua Maria Aparecida Leme. A prisão foi fruto de uma investigação a qual apurou que um homem de 47 anos, morador no Jardim Santa Terezinha fazia a venda e a droga era guardada e preparada nesta residência no Parque São Camilo, onde morava um comparsa .

Na quinta a noite, o traficante de 47 anos foi detido com outro homem em um carro na frente da residência onde a droga estava guardada, o morador do local que sabia da droga também foi detido, todos encaminhados para a Central de Polícia Judiciária e autuado pelo crime de Tráfico de Drogas.